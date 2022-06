Petrolio, sta per finire in Europa? La conversazione segreta tra Biden e Macron: «Gli arabi non ce la fanno più»

Fine corsa per petrolio in Europa. Gli Emirati Arabi Uniti sono "al massimo" della loro produzione e la vicina Arabia Saudita può aggiungere solo circa 150.000 barili al giorno. Questo il messaggio di Emmanuel Macron a Joe Biden che le telecamere della Reuters TV hanno catturato durante il G7 in Germania. Il presidente francese stava riportando una conversazione avuta con lo sceicco Mohammed bin Zayed.

Petrolio finito, cosa succede

Quanto riportato da Macron a Biden può essere un campanello d'allarme o anche una semplice provocazione. Il presidente francese ha affermato che il sovrano degli Emirati Arabi Uniti gli ha confidato che i due principali esportatori di petrolio dell'OPEC stanno già pompando quasi quanto più petrolio possibile.

Biden was counting on Arab nations to produce more oil but a few hours ago French President Macron was overheard telling Biden that the United Arab Emirates is at max capacity & the Saudis can’t produce much more. It appears to be a direct appeal to Biden to produce more oil. pic.twitter.com/vRWJVpn3El — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 27, 2022

La risposta degli Emirati Arabi Uniti

Il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al Mazrouei ha cercato di spegnere subito il fuoco delle polemiche. E ha affermato che Abu Dhabi sta producendo vicino al tetto consentito dal suo accordo con l'OPEC+. Le cifre citate da Macron - che contraddicono i dati ufficiali dei due colossi energetici del Golfo Persico - suggerirebbero che il buffer di capacità produttiva inutilizzata nei mercati petroliferi globali è quasi esaurita, complicando gli sforzi per spremere l'offerta russa in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina .

Suhail Al Mazrouei: UAE is Producing Near to its Maximum Production Capacity Based on its Current OPEC+ Production Baseline@HESuhail@MOEIUAE@OPECSecretariat pic.twitter.com/qUTUdAXOke — UAE Forsan (@UAE_Forsan) June 27, 2022

La conversazione tra Macron e Biden

Macron ha affermato che MBZ, come è noto il leader degli Emirati Arabi Uniti, "mi ha detto due cose". "Uno, sono al massimo" livelli di produzione di petrolio, pari al "completo impegno" degli Emirati Arabi Uniti in questo settore, ha affermato Macron. "In secondo luogo, mi ha detto che i sauditi possono aumentare un po'", circa 150.000 barili al giorno o "poco di più", ha aggiunto. "Non hanno enormi capacità" che possono essere attivate in meno di sei mesi, ha affermato. Al Mazrouei ha dichiarato su Twitter che gli Emirati Arabi Uniti stanno "producendo vicino alla nostra capacità di produzione massima basata sulla sua attuale linea di base OPEC+" di 3,168 milioni di barili al giorno. La linea di base - stipulata in un accordo tra il cartello dell'OPEC ei suoi alleati - rimane in vigore fino alla fine dell'anno, ha affermato.

I prezzi aumentano

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 60% quest'anno poiché la produzione di greggio e gli impianti di raffinazione in tutto il mondo non riescono a tenere il passo con la ripresa post-pandemia della domanda di carburante, mentre il contraccolpo contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina rappresenta la più grande interruzione dell'offerta degli ultimi decenni.