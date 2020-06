Londra, poliziotto si schianta sul semaforo e cade da cavallo che continua la sua corsa tra i manifestanti

Un policía se cae del caballo tras chocar a toda velocidad contra un semáforo y este sigue galopando en medio de una protesta en Londres

La morte dell'afroamericanoha innescato la reazione di diverse città del mondo che stanno protestando contro la brutalità dei poliziotti americani e contro il razzismo; tra queste anche Londra. Durante una di queste manifestazioni che si è tenuta a Londra, uno dei poliziotti in servizio, che stava monitorando la situazione, è caduto da cavallo.L'incidente è stato registrato da una telecamera e secondo quanto si evince dalle immagini del video, si può notare che improvvisamente il cavallo, forse spaventato dalla folla, si scatena e inizia a galoppare molto velocemente, facendo in modo che il poliziotto prenda in pieno un semaforo cadendo a terra. Mentre l'agente resta immobile sull'asfalto il cavallo continua a galoppare tra la folla.Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato a The Sun Online che l'ufficiale «è attualmente in ospedale, dove si sta curando per le ferite riportate, tuttavia non è in pericolo di vita», mentre il cavallo che, è rimasto illeso, è «tornato nella sua stalla».