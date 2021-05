Pugile uccide l'amante di 27 anni: era incinta e lui non voleva il bambino

Il pugile professionista portoricano, Félix Verdejo, si è consegnato agli agenti federali degli Stati Uniti dopo il ritrovamento del corpo della sua amante, secondo quanto riferisce AP.

Il cadavere di Keishla Rodríguez è stato ritrovato il giorno prima che il pugile si consegnasse alla polizia a Laguna San José, dopo due giorni di ricerche. La donna di 27 anni ha vissuto una relazione extraconiugale con Verdejo e recentemente aveva riferito di aspettare un bambino.

Secondo una denuncia penale presentata dall'FBI e delle dichiarazioni di alcuni testimoni, il pugile avrebbe contattato Rodríguez per incontrarla e verificare i risultati di un test di gravidanza. Nell'occasione, invece, l'uomo l'avrebbe colpita al volto e le avrebbe iniettato una sostanza non identificata. Quindi le avrebbe legato le braccia e i piedi con un filo di ferro per poi gettarla da un ponte. Infine, Verdejo avrebbe sparato al corpo della giovane donna. La denuncia, inoltre, indica che l'uomo avrebbe agito con l'aiuto di un complice.

La madre della vittima, Keila Ortiz, ha dichiarato di aver avvertito la figlia di stare attenta «perché l'aveva già minacciata» e Verdejo non era d'accordo con la nascita del bambino, perché preoccupato per le sorti della sua carriera e della sua famiglia.

Al momento, il caso è nelle mani della Corte Federale degli Stati Uniti e il pugile rischia la pena di morte se dovesse essere condannato per le molteplici accuse che gli sono state rivolte.

Dopo aver appreso i fatti, centinaia di persone si sono radunate nel luogo in cui Rodríguez è stata assassinata per chiedere giustizia per lei e per altre donne assassinate di recente.

Verdejo, che aveva rappresentato Porto Rico ai Giochi Olimpici del 2012, nel corso della sua carriera ha ottenuto 27 vittorie, 2 sconfitte e un totale di 17 vittorie per KO.