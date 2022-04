Putin, quanto è probabile un colpo di stato dei servizi segreti? «La loro fedeltà al presidente è assoluta»

Da quando la cosiddetta «operazione speciale» in Ucraina è cominciata, fra le fila dell'esercito e dei servizi segreti russi sono saltate numerose teste. Il presidente Vladimir Putin, infatti, avrebbe scaricato su generali e alte cariche dell'Fsb - il servizio di sicurezza della Federazione russa - la propria insoddisfazione per gli scarsi successi ottenuti e le perdite riportate in battaglia. A fare il punto della situazione è il sito ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati