Putin ha avuto un malore? «Accasciato sul pavimento dopo arresto cardiaco», le voci (non confermate) dalla Russia

Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco ieri sera pochi minuti dopo le 21 (ora locale), nella sua residenza privata. Due agenti della sicurezza, accorsi subito dopo aver sentito un fracasso proveniente dalla camera da letto, avrebbero trovato Putin «accasciato sul pavimento» e chiamato immediatamente i soccorsi, presenti nella residenza, ha scritto il canale Telegram «General Svr» attribuito, senza riscontri, a ex generali russi del servizio di intelligence estera, secondo quanto scrive il quotidiano britannico Daily Express.

I medici avrebbero quindi «rianimato» Putin, dopo aver diagnosticato un arresto cardiaco, si legge nel post rilanciato dal tabloid.

#Putin's Cardiac Arrest



Yesterday at about 21:05 Moscow time, Federal Protective Service officers of Russian President Vladimir Putin, who were on duty at the residence, heard noise and sounds of falling coming from the president's bedroom. Two officers immediately followed into… https://t.co/FqW493t3lC pic.twitter.com/NZ2sTARlPi

— generalsvr_en (@generalsvr_en) October 23, 2023