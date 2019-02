Ragazza di 27 anni morta investita da un camion mentre attraversa la strada

Venerdì 15 Febbraio 2019, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 22:57

Una. Insegnante della scuola media di Westchester, nello stato di New York,. Stava cercando di attraversare un incrocio con il suo trolley indossando le cuffie dello smartphone e un cappuccio in testa quando è stata colpita morendo sul colpo.L'autista, identificato come il 53enne Steven McDermott, è rimasto sul posto ed è stato accusato di non aver rispettato la precedenza del pedone. I vicini di casa della giovane hanno detto si è recentemente trasferita da sola nell'edificio dietro l'angolo da dove è stata colpita a morte.