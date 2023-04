Finisce il ciclo di chemio e sconfigge il tumore: ragazza muore a 18 anni pochi giorni dopo

Aveva appena vinto la sua lotta contro il tumore, ma per una ragazza di appena 18 anni non c'è stato neanche il tempo di festeggiare: è morta di sepsi pochi giorni dopo l'ultima seduta di chemioterapia. La giovane si è ammalata a causa del sistema immunitario indebolito dal trattamento e i suoi organi non hanno retto.

Molly Hinchliffe, di Batley, nel West Yorkshire, è deceduta in ospedale, circondata dall'amore della sua famiglia che non l'aveva mai abbandonata durante la malattia. Dopo la sua morte una sua amica ha aperto su GoFundMe una pagina di raccolta fondi per il funerale. Qui si legge: «Ha terminato il suo ultimo ciclo di chemio ed è stata male a causa del suo sistema immunitario basso, poi ha preso la sepsi e i suoi organi si sono arresi. Io, la famiglia di Molly e la mia famiglia apprezzeremmo l'aiuto per raccogliere fondi per il suo funerale. Abbiamo tutti il ​​cuore spezzato e soffriamo così tanto».