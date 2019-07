Ragazzo 25enne scompare nel nulla, trovato dopo 10 anni dietro un frigorifero del supermarket

Martedì 23 Luglio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 17:17

Erai Larry Ely Murillo-Moncada, quando aveva 25 anni nel 2009 si persero le sue tracce: era uscito arrabbiato da casa e non aveva mai più fatto ritorno. Per anni lefino a quando non è stat“No Frills”, dove lavorava.All'epoca dei fatti il 25enne si stava sottoponendo a una cura che lo portava ad avere spesso degli atteggiamenti inconsueti. Larry era infatti uscito di casa senza calzini, scarpe, chiavi e auto nonostante la tempesta di neve in atto, non aveva il turno a lavoro, ma era entrato nel market senza farsi notare da nessuno, poi era sparito. In questi giorni il corpo è stato trovato da una ditta appaltatrice che stava facendo deli lavori nel vecchio market, chiuso ormai da tre anni.L'autopsia ha escluso traumi, quindi probabilmente Larry sarebbe morto per una morte accidentale e non violenta. Presumibilmente, come riportano le autorità alla stampa locale , si sarebbe arrampicato sui frigoriferi per poi cadere e rimanere intrappolato nei 45 cm di spazio tra il muro e l’elettrodomestico. Spesso i dipendenti andavano in quell'area per fare delle pause, ma il rumore dei motori potrebbe aver coperto le sue grida.