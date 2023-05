Ritrovata la testa di un uomo ucciso e smembrato in Portogallo

Ha lasciato senza fiato il Portogallo un ritrovamento macrabo.

Sono stati ritovati, infatti, come racconta la stampa locale, 5 sacchi contenenti le ossa di un uomo assassinato e smembrato a Cadaval. Nei giorni scorsi era stato ritrovato il busto e le gambe, mentre è notizia di oggi il ritrovamento della testa.

In totale al momento, dopo l'allerta data martedì scorso, sono state ritrovate 5 buste, in una zona boschiva a Cadaval. Una fonte ufficiale, come riporta CM, ha confermato il recupero del corpo di Valdene Mendes nella sua interezza.