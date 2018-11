Scontro armato sul mar Nero tra navi russe e ucraine: Kiev chiederà la legge marziale

Dal fronte opposto, Kiev ha accusato le unità di Mosca di aver deliberatamente speronato una sua imbarcazione, un rimorchiatore, che trainava due mezzi militari ucraini verso Mariupol, nel Mare d'Azov. Si tratta si una delle escalation più gravi fra i due Paesi vicini dopo l'annessione della Crimea alla Russia nel 2014.

Russian forces open fire on and seize three Ukrainian naval ships in #Russia 's territorial waters in the Black Sea after they violated the Russian border, Russia's Federal Security Service says pic.twitter.com/nJJRqdiHkw

l governo di Kiev si è riunito d'urgenza per chiedere al Parlamento di dichiarare la legge marziale. Le forze armate russe hanno confermato l'incidente di ieri, in cui sono stati sparati colpi di cannone, e anche il sequestro di tre navi ucraine da parte della Russia: si tratta di due unità militari cannoniere e un rimorchiatore.



Durante la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha annunciato che oggi chiederà al parlamento di dichiarare la legge marziale, precisando che questo però non significa «una dichiarazione di guerra».



«L'Ucraina non ha in programma di fare la guerra a nessuno», ha assicurato il presidente Poroshenko, citato da Bbc. Il ministero della difesa di Kiev ha tuttavia reso noto di aver diramato l'ordine di mettere le forze armate in stato di allerta operativa. Poroshenko ha definito gli atti di Mosca «non provocati e folli».



PROTESTE E SCONTRI A KIEV