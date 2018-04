California, spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno: ci sono feriti Video

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw — Daniel Sinclair 💤 (@_DanielSinclair) 3 aprile 2018

BREAKING: There’s currently an active shooter situation at #YouTube’s #SanBruno offices. People inside the building are posting that they are currently hiding and taking cover. https://t.co/WaDVGpz0cg pic.twitter.com/evbp2iTBMb — YBF CHIC (@TheYBF) 3 aprile 2018





E' rarissimo che questi attacchi siano condotti da donne. Se ne ricordano solo un pugno, e in genere si tratta di regolamento di conti in famiglia, com'è stato il caso di Dekitta Holmes che un anno fa a Houston ha ucciso quattro persone della sua stessa famiglia.

Martedì 3 Aprile 2018, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 23:36

Spari nel quartier generale dia San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono numerosi feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa la gigantesca sede amministrativa del colosso americano che somiglia a un campus universitario con numerose palazzine. Accedere all'area è, quindi, particolarmente facile.Un impiegato dell'azienda, Vadim Lavrusik, ha twittato di aver "sentito degli spari e di aver visto delle persone fuggire". Un altro testimone ha riferito: "Sembrava fosse un terremoto, poi ho visto il sangue". Altre fonti dicono che lo sparatore, imbracciava una A3-15, lo stesso fucile d'assalto utilizzato il 14 febbraio dal killer Nikolas Cruz nel liceo di Parkland in Florida. In quel massacro morirono 14 studenti e tre insegnanti. In seguito a quei fatti è nato un movimento studentesco culminato sabato in una gigantesca manifestazione nella capitale, Washington.L'assalitrice a Youtube, una donna, aveva il volto mascherato, e si sarebbe accanita in particolare contro il fidanzato, colpito una decina di volte. Fonti dicono che la polizia ha ucciso la l'assalitrice. Comunicazioni via radio della polizia ascoltate da alcuni giornalisti riferiscono di 37 persone portate negli ospedali di San Francisco. Si ignora, però, se ci siano eventuali vittime.Il San Francisco General Hospital conferma di aver ricoverato alcuni feriti. Su Twitter dilagano i video dei dipendenti fatti uscire dalla sede con le mani alzate in fila indiana. Una scena a cui gli americani si sono abituati in seguito ai numerosi massacri degli ultimi mesi.