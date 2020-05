​Scommette gli stessi numeri e vince due volte alla lotteria

LEGGI ANCHE

, un'americana residente nella città di Durham, North Carolina, ha vinto alla lotteria Powerball un premio di 2 milioni di dollari giocando gli stessi numeri che tre anni fa le avevano già portato fortuna, facendole guadagnare un'altra importante somma, come ha raccontato la stessa ai media locali.La fortunata ha puntato entrambe le volte su una combinazione numerica formata dalle date di nascita dei suoi figli e dalla loro età. Con questi stessi numeri, nel 2017 ha vinto un premio di 50.000 dollari.La donna ha ammesso che quando la piattaforma digitale le ha inviato un messaggio per informarla della vincita, non poteva crederci. «Mi sono svegliata verso le 6, l'ho letto e ho cominciato a piangere. Mi sono detta: non può essere vero, l'ho controllato e ricontrollato», ha raccontato la Miller.. La donna ha raccontato che la prima cosa che farà con quei soldi sarà comprare una macchina per suo figlio, trovare una casa per la sua famiglia e pagare tutti i suoi debiti.