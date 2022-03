Scoperta l'Atlanta, una nave affondata durante una tempesta ben 130 anni fa

Shipwreck discovered in Lake Superior after 130 years: 'Still beautiful.' The Atlanta, a 172 foot school er barge, sank in the lake 130 years ago, and the gold letters are still legible. 6,000 shipwrecks are in the Great Lakes, yikes!https://t.co/8Q9P54bWyf via @YahooNews pic.twitter.com/zGynsAJlMW

APPROFONDIMENTI IL CONFLITTO Ucraina, la Russia attacca Odessa: affondata nave Helt. Cosa succede... SPAGNA Spagna, marinaio ucraino attacca e affonda lo yacht di un milionario... L'ARCHEOLOGIA Capo Rizzuto, dal mare riaffiora il tesoro del veliero naufragato...

— Dwight Miller (@navvet96) March 4, 2022