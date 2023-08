Maltempo a Napoli, alla deriva le barriere galleggianti del biorisanamento di Bagnoli

Non hanno resistito alla forte mareggiata che in queste ore sta flagellando la costa flegrea e non solo.

Alcune barriere galleggianti, a causa del forte vento e delle correnti, sono andate alla deriva, finendo in parte sulla scogliera e sulla spiaggia di Bagnoli, nei pressi del collettore delle acque termali della Conca di Agnano.

Le barrierre galleggianti, limitano una parte dell'intervento di biorisanamento che ha impegnato quest'estate, tecnici e biologici marini, al fine di ripopolare il fondale di Bagnoli, in particolare nei pressi del Pontile, oggi tra le più rilassanti passeggiate panoramiche sul mare, in passato principale attracco delle navi cariche delle materie prime necessarie allo stabilimento siderurgico dell’Italsider, chiuso poi nel 1993.