Seattle, sparatoria vicino a Mc Donald's: un morto e 7 feriti, anche un bambino

Sparatoria a Seattle. Almeno una persona è morta e sette, tra cui un bambino di nove anni, sono rimaste ferite in una sparatoria tra diverse persone scoppiata vicino a una zona turistica nel centro di Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Il capo della polizia della città, Carmen Best, ha spiegato ai giornalisti che sono diversi i sospetti ricercati dalle autorità in relazione alla sparatoria che ha avuto luogo vicino a un Mc Donald's, poco lontano da Pike Place Market. «Non è stato un incidente casuale, sono molte le persone coinvolte», ha dichiarato Best. Si è trattato della terza sparatoria avvenuta nell'area in meno di due giorni ed è l'ultimo di una serie di incidenti provocati da armi da fuoco e diventati sempre più frequenti negli Stati Uniti. La persona uccisa è una donna sui 40 anni.

Texas, sparatoria in un liceo: 16enne ucciso da un suo compagno di classe

BREAKING: Another night another shooting.

Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?

Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o

— Ethan Somers (@ethanjsomers) January 23, 2020