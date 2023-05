Kurt Cobain, la sua chitarra (distrutta) venduta a una cifra record: «10 volte più alta del suo valore»

Anche distrutta ha il suo valore. La chitarra Fender Stratocaster della rockstar Kurt Cobain, cantante dei Nirvana è stata battuta all'asta per 600 mila dollari. Lo strumento distrutto sul palco dal frontman del gruppo americano, di colore nero, è stato rimontato ed autografato dai tre i membri del gruppo grunge di Seattle, mentre erano al top della fama mondiale.

Cannes: Leonardo Di Caprio, De Niro e Martin Scorsese, super cast per Killer of the flower moon

Vendita record

La casa d'asta non si aspettava che la chitarra superasse i 60 mila dollari nel corso dell'evento all'Hard Rock Cafe di New York City.

Invece è stata venduta per la cifra record di 595.000 dollari. «Si può vedere qui la rottura che si è verificata, quando ha Cobain ha sbattuto la chitarra a terra sul palcoscenico durante il concerto, all'altezza del manico» ha detto uno dei reponsabili dell'asta.

Artista cult

«Kurt Cobain, quando era sul palco, quando suonava, era una macchina. Era un artista arrabbiato, e lo potevi sentire sul palco. E lo sentivi dal modo in cui trattava i suoi strumenti. Questo elemento spezzato, in un modo strano, da questo musicista spezzato, che ha davvero definito questa era della musica».

Hit anni Novanta

I successi dei Nirvana, molti dei quali sono stati scritti da Cobain, includevano "Come As You Are", "Lithium" e il successo del 1991 "Smells Like Teen Spirit", un brano che divenne un inno per una generazione di adolescenti alienati. Cobain ha lottato con la dipendenza da sostanze e la depressione e ha avuto una relazione tumultuosa con sua moglie, Courtney Love. Si è tolto la vita nell'aprile 1994. L'asta di tre giorni, che si conclude domenica, include anche cimeli delle carriere di Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman e Janet Jackson.