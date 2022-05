Rara chitarra acquistata a una cifra record: è stata in un armadio per 25 anni. Il prezzo è incredibile

Una rara chitarra Gibson Les Paul degli anni '60 è stata venduta per 150mila sterline dopo essere stata conservata per 25 anni nell'armadio. Come riporta l'Independent, la star statunitense Joe Bonamassa ha comprato questo strumento vintage per aggiungerlo alla sua collezione di chitarre. Un acquisto notevole che è stato salvato dalla polvere.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Torna «Ethne», danze dal mondo all'Edenlandia L'EVENTO «Vivas! Première» da Morricone ai Finalisti di The... MUSICA Nina Zilli torna con il nuovo singolo “Munsta”: «Un...

Leggi anche > Damiano dei Maneskin, a rischio la partecipazione all'Eurovision 2022: ecco cosa è successo

La Gibson Les Paul Standard degli anni '60 era stata lasciata in un armadio per 25 anni. È stata acquistata da Joe Bonamassa, dopo che il suo ignaro proprietario britannico l'ha portata in un negozio di chitarre per essere valutata.

Joe Bonamassa è un musicista e cantautore statunitense. Chitarrista esordiente negli anni 2000 è rapidamente diventato uno fra i più apprezzati chitarristi del contemporaneo panorama musicale blues/rock.