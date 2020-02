Serpente morde il microfono e terrorizza la giornalista

In Australia, un serpente ha morso il microfono di una giornalista che stava registrando un reportage. La scena è stata condivisa sui social network e in breve tempo la reazione della giornalista è diventata virale.

Sarah Cawte non è riuscita a contenere un urlo di terrore e si è immobilizzata, mentre il rettile che aveva poggiato sulle spalle ha attaccato il suo microfono per ben tre volte. Ironia della sorte, la donna ha affermato nel suo reportage che i serpenti hanno più paura delle persone.

In un'intervista dopo l'accaduto, la giornalista ha confessato che l'esperienza è stata «spaventosa», aggiungendo che, sebbene la situazione fosse molto divertente per il cameraman e per l'addestratore dell'animale, per lei non è stato affatto semplice e una volta conclusa la registrazione ha chiesto che il serpente le venisse immediatamente tolto di dosso.

