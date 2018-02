Siria, jet russo colpito da un missile dei ribelli jihadisti: morto il pilota

Un jet Su-25 russo è stato abbattuto da un missile terra-aria lanciato da ribelli jihadisti nell'area del governatorato di Idlib, in Siria. L'aereo è stato colpito nei pressi della città di Saraqib. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato la notizia e ha annunciato anche che il pilota è morto, aggiungendo che i ribelli hanno utilizzato un lanciarazzi portatile. Mosca sta studiando azioni congiunte con Turchia per recuperare il cadavere del pilota.



Le prime informazioni circolate attraverso l'Osservatorio siriano per i diritti umani, dicevano che il pilota si sarebbe lanciato fuori dalla cabina prima dello schianto e sarebbe stato catturato. Video postati sui social media mostrano il relitto di un aereo in fiamme, con una stella rossa sull'ala.

Sabato 3 Febbraio 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA