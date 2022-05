Kiev abbatte tre super jet SU-30 russi da 45 milioni di dollari: la debacle aerea di Mosca

Jet russi di ultima generazione, del valore di oltre 130 milioni di dollari in tutto, abbattuti dall’Ucraina in soli due giorni. Le perdite di Mosca diventano sempre più pesanti, nonostante il suo esercito sia nettamente superiore a quello di Kiev in termini sia di forze che di equipaggiamento. L’ultima batosta risale all’inizio del mese, quando le truppe ucraine hanno abbattuto tre caccia russi SU-30. Si tratta degli aerei da guerra più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati