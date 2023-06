Sottomarino disperso, il Wsj: «La Marina Usa aveva rivelato subito i rumori dell'implosione del Titan». La famiglia Harding: morto mentre faceva ciò che amava

The end. Una catastrofica implosione causata dalla pressione. È sera quando OceanGate annuncia con un comunicato: «Purtroppo i cinque passeggeri del sommergibile Titan sono morti». Aggiunge in una nota: «Crediamo che il nostro ceo Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henry Nargeolet, siano scomparsi. Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un notevole spirito di avventura e una profonda passione per l'esplorazione e la protezione degli oceani del mondo. I nostri cuori sono con queste cinque anime e ogni membro delle loro famiglie durante questo tragico momento. Piangiamo la perdita della vita e la gioia che hanno portato a tutti quelli che conoscevano».

Si tratta dell'epilogo di una vicenda cominciata domenica mattina, quando erano stati persi i contatti con i cinque passeggeri che stavano scendendo in profondità con un piccolo sommergibile per esplorare il relitto del Titanic.

Ieri nel corso della giornata sono stati trovati dei rottami, proprio a 500 metri dai resti della grandiosa nave da crociera affondata nel 1912. Niente colpo di scena, niente lieto fine. Spiega in una conferenza stampa il contro ammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della Guardia Costiera Usa: «Il rottame della coda del Titan ritrovato conferma una catastrofica implosione causata dalla pressione. C'è un ambiente incredibilmente spietato laggiù, sul fondo del mare».