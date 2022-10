Sparatoria a Pittsburgh durante un funerale, almeno sei feriti: si temono vittime

Sparatoria a Pittsburgh, dove almeno sei persone sono state ferite e trasportate in ospedale. Lo riportano i media locali, sottolineando che la sparatoria è avvenuta nell'area di Brighton Heights. I colpi sarebbero stati sparati fuori da una chiesa dove si teneva un servizio funebre. Intorno alle 12:04 è arrivato un avviso di ShotSpotter per circa cinque colpi sparati fuori dalla Destiny of Faith Church in Brighton Road.

Immediatamente dopo, c'è stato un altro avviso per 15 spari, ha detto il comandante della polizia di Pittsburgh Richard Ford in una conferenza stampa. Quattro delle sono state trasportate in un ospedale locale. Sono in condizioni stabili. Una persona in condizioni critiche è stata portata in ambulanza, ha detto Ford. La sesta vittima ha inizialmente lasciato la scena ma è stata successivamente ricoverata in ospedale in condizioni stabili. Ford ha rifiutato di fornire i loro nomi o età.