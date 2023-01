Sparatoria a Washington, almeno 3 morti: il killer è in fuga. La polizia: «Pericolo per la comunità»

È di almeno 3 morti il bilancio dell'ennesima sparatoria negli Stati Uniti. La tragedia è avvenuta a Yakima, nello stato di Washington, capoluogo dell'omonima contea, in un negozio. A riferirlo è il capo della polizia locale, Matt Murray, secondo quanto riportato dalla Cnn. Il killer è scappato a bordo di una Chrysler «grigia o argentata» dopo la sparatoria ed è ancora in fuga. «È una persona pericolosa e la sparatoria è stata casuale, quindi esiste un pericolo per la comunità», ha avvertito la polizia.

MANHUNT: Police release photo of man who opened fire at Yakima, WA convenience store, 'randomly' killing 3 people. He then carjacked someone and took off. Call 911 if seen pic.twitter.com/ah6uEMoMwt

— BNO News Live (@BNODesk) January 24, 2023