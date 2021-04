Promesso sposo segue le indicazioni di Google maps e finisce alla cerimonia con una donna sbagliata

Un indonesiano ha rischiato di sposarsi con una donna diversa dalla sua amata, poiché Google Maps, l'ha guidato nella direzione sbagliata, secondo quanto informano i media locali.

La cerimonia era fissata per il 4 aprile, in concomitanza con una festa di fidanzamento, che si teneva nella stessa provincia indonesiana di Java Central. E dunque, mentre Maria Ulfa, la promessa sposa di 27 anni, era in attesa della sua truccatrice tutti gli invitati attendevano l'arrivo del promesso sposo. Impegnata nei preparativi, la ragazza non si è preoccupata dell'arrivo di un gruppo di ospiti e del promesso sposo errato. Così, la familia di Ulfa gli ha fatto gli onori di casa, scambiandosi auguri e regali.

Fortunatamente, uno degli invitati si è reso conto che avevano seguito l'itinerario errato. Chiarito l'errore si sono scusati e hanno lasciato la cerimonia. L'equivoco è stato filmato e in breve tempo è diventato virale sul Web.