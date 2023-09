Sposo ucciso il giorno prima del matrimonio: colpito da un proiettile sparato in aria per festeggiare

Festa per il matrimonio finita in tragedia a casa di un'usanza pericolossima: sparare in aria colpi di pistola per festeggiare. A farne le spese, il futuro sposo, ucciso dal proiettile esploso dall'arma di un invitato. Il momento è stato anche immortalato in un video: prima l'allegria generale, poi il dramma.

Il colpo mortale è stato esploso durante una festa organizzata dagli amici dello sposo la sera prima delle nozze. Uno degli invitati ha sparato in aria, ma quando ha abbassato il braccio con cui impugnava l'arma è partito un altro colpo, che ha centrato in pieno Hamza Sattam Hamid Al-Fanatsa, il giovane in procinto di sposarsi. L'arma, un fucile d'assalto AK-74U, è stata sequestrata dalle autorità di Ma'an in Giordania, che hanno anche condannato l'incidente e diffuso il video per sensibilizzare la comunità a non svolgere festeggiamenti così pericolosi.

#JORDANIA



Es viral un video de una celebración previa a una boda.



Sucedió en la ciudad de Ma'an, la persona que recibió el disparo murió. Era el novio., la novia estaba en el salón de belleza cuando se enteró de la noticia. pic.twitter.com/KQHb3gH5vy — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) September 21, 2023

Non è la prima volta che si verifica un incidente di questo genere. In Giordania è consuetudine sparare con fucili d'assalto durante questo tipo di celebrazioni e, negli anni, questa tradizione ha causato la morte di fidanzati, fidanzate e invitati. Per questo motivo il Paese ha bandito questa usanza e avviato una campagna di sensibilizzazione, stabilendo tre mesi di carcere, una multa di 1.000 dinari giordani o entrambe le sanzioni per l'uso non autorizzato di armi o esplosivi. Ma non solo, in caso di morte, il colpevole sarà obbligato a svolgere lavori forzati per un periodo minimo di 10 anni.