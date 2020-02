Statunitense vince per la seconda volta un premio milionario alla lotteria

L'americana Linda Sweeney ha acquistato un biglietto gratta e vinci 200X in un negozio a Dorchester, nello stato del Massachusetts, e ha vinto un premio di un milione di dollari. La curiosità, tuttavia, è che la donna era già stata baciata dalla fortuna con un premio milionario dieci anni fa.

Questa, infatti, risulta essere la seconda volta che la fortuna nei sorteggi le sorride. Per l'esattezza 10 anni e due mesi fa aveva vinto un altro milione di dollari, secondo quanto pubblicato da UPI. La donna che ha riscosso il premio in un'unica soluzione, ha ricevuto al netto delle tasse 650.000 dollari, non ha precisato come spenderà quest'altra importante somma.



