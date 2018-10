Strappa a morsi il labbro all'ex fidanzata, giovane condannato a 12 anni

Venerdì 19 Ottobre 2018, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 22:42

Hae per questo, a meno di un anno dall'episodio, è statodi carcere. Come riporta Fox News , il 23enne, che vive nella Carolina del Sud, si era lasciato da poco con la fidanzata quando, durante un incontro che doveva essere chiarificatore, ha perso la testa quando ha tentato die si è visto respingere. A quel punto, complice anche la minima distanza tra i due, il giovane hadella ragazza, con una forza tale da strapparglielo.Dopo l', la ragazza era stata operata d'urgenza, ma i medici non erano riusciti a riattaccare il labbro: la giovane è rimasta con cicatrici profonde e permanenti e non potrà più avere una completa libertà di movimento della bocca. I giudici hanno deciso di punire severamente l'aggressione del 23enne, commentando così il caso: «Tutto questo dimostra come queste situazioni possano verificarsi in modo improvviso e veloce. Questa sentenza deve essere da esempio per tutti: la violenza di genere non può essere tollerata». Condannato a dodici anni,non potrà ottenere la liberazione condizionale prima di aver scontato l'85% della pena totale in carcere.