Sydney, la figlia del multimilionario uccisa a 25 anni nell'attacco al centro commerciale: «Aveva appena comprato l'abito da sposa»

Il fidanzamento annunciato poche settimane fa, l'abito da sposa appena comprato. L'immediato futuro di Dawn Singleton sembrava poterle riservare solo momenti di gioia, ma la sua felicità non aveva fatto i conti con il destino. La 25enne è una delle sei vittime della strage al centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney.

La sposa figlia di un milionario

Dawn era figlia di un pubblicitario molto noto in Australia, il multi-milionario John Singleton, ed era prossima al matrimonio con il suo fidanzato del liceo, l'agente di polizia Ashley Wildey. La giovane donna lavorava come assistente di e-commerce presso la White Fox Boutique, e la notizia della sua morte è stata confermata anche sul profilo Instagram del brando di abbigliamento. In un post, Dawn viene descritta come una «persona dolce e di buon cuore» con «tutta la vita davanti a sé».

Le vittime

Nell'attacco sono stati uccisi altre cinque persone, tra cui Ashlee Good, una mamma di 38 anni che è stata colpita mentre tentava di salvare il suo bambino di nove mesi.

Il piccolo, ferito durante l'attacco, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e, secondo gli ultimi aggiornamenti, sta attualmente bene. L'aggressore, Joel Cauchi, 40 anni, è stato neutralizzato dalla polizia dopo una breve ma intensa colluttazione, durante la quale ha perso la vita anche Faraz Tahir, una guardia di sicurezza del centro commerciale. Le autorità stanno ancora cercando di contattare le famiglie di due delle vittime, che si ritiene siano straniere senza parenti in Australia.