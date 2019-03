Ancora una scossa di terremoto di magnitudo 6,3: il terremoto si è verificato nella provincia orientale di Maluku, in Indonesia , senza alcun allarme tsunami , ha detto l'agenzia di meteorologia e geofisica.

Il terremoto ha colpito alle 13.37 ora locale (0437 GMT) con epicentro a 139 km a nord-ovest della provincia di Jailolo, a 10 km sotto il mare, ha rivelato il funzionario dell'agenzia Slamet Wijaya che a Xinhua ha detto: «Tuttavia, non abbiamo emesso nessun allarme tsunami». Il portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi Sutopo Purwo Nugroho ha rivelato che le scosse del terremoto si sono sentite debolmente assicurando che non ci sono state vittime nè si sono verificati danni.