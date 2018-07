Texas, uomo armato in centro commerciale Video

Paura in un centro commerciale del Texas per un uomo armato al suo interno. Il mall teatro dell'emergenza si trova nella cittadina di McAllen, vicino al confine con il Messico. Tutti i sospetti sono stati fermati e sono in custodia della polizia. L'allarme è rientrato: si è trattato un tentativo di rapina a una gioielleria: nessun colpo di arma da fuoco è stato sparato.

live Reports of a possible active shooter at a mall in #McAllen, #Texas https://t.co/0hJ3qbBj4A — Richard Grune (@0406Guno) 28 luglio 2018

Sabato 28 Luglio 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA