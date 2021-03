Tragedia all'università, la balaustra cede e gli studenti precipitano nel vuoto: almeno sette morti

Almeno sette studenti universitari morti e altri quattro gravemente feriti. Questo il bilancio, ancora provvisorio, di una tragedia avvenuta ieri, durante un'assemblea studentesca all'Università di El Alto, in Bolivia. Il crollo di una balaustra, con gli studenti accalcati, ha fatto precipitare nel vuoto diversi ragazzi e ragazze.

Tragedia all'università, morti sette studenti

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, nel corso di un'assemblea studentesca. Decine e decine di studenti si erano accalcati al quarto piano della Facoltà di Economia dell'Ateneo di El Alto e, in quel momento, stando anche alla testimonianze di alcuni presenti, molti di loro stavano contestando una loro rappresentante. Come si evince chiaramente dal video, tra gli studenti era sorta subito moltissima tensione, con un gruppo di ragazze che erano venute alle mani proprio a ridosso del parapetto. Pochi istanti dopo, la balaustra ha ceduto e almeno undici giovani sono precipitati nel vuoto, con una ragazza che è riuscita miracolosamente a salvarsi anche grazie all'aiuto di alcuni compagni di corso. Il bilancio parla di cinque studenti morti sul colpo, altri due deceduti in ospedale e almeno altri quattro giovani in gravissime condizioni. Le vittime erano quattro ragazzi e tre ragazze, di età compresa tra i 19 e i 27 anni.

Le polemiche dopo la tragedia all'università

Un intero paese è sotto choc per quanto accaduto all'Università di El Alto e non mancano le polemiche. In primis, viene messa sotto accusa la sicurezza dell'intero edificio e la qualità dei materiali utilizzati. La polemica principale riguarda però ome sia stato permesso a decine di giovani di riunirsi su un unico piano dell'università, senza il rispetto delle misure di distanziamento e biosicurezza dovute alla pandemia del coronavirus. Intanto, la polizia boliviana ha avviato indagini per accertare con precisione la causa dell'incidente.

