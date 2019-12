Impeachment, Pelosi: «Trump è minaccia per sicurezza Usa». Tycoon furioso: «Assalto all'America»

Al via il dibattito sull'impeachment a Donald Trump. Con la lettura dei due capi di imputazione è cominciato in sessione plenaria alla Camera il dibattito che precede il voto per l' impeachment al presidente accusato di abuso di potere e di ostruzione del Congresso per l'Ucrainagate. La votazione è attesa nel tardo pomeriggio (in tarda serata in Italia). I dem hanno la maggioranza per approvare l'impeachment, il terzo nella storia Usa.

«Potete crederci che io oggi sarò messo sotto impeachment dalla sinistra radicale, i democratici nulla facenti, e non ho fatto nulla di sbagliato». Donald Trump così tuona su Twitter rivolgendosi ai suoi sostenitori nel giorno in cui è atteso alla Camera il voto degli articoli di impeachment contro di lui. «Una cosa terribile - ha aggiunto - questo non dovrebbe succedere a nessun altro presidente, dite una preghiera».

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019



Donald Trump è una minaccia costante per la sicurezza del Paese: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi aprendo in aula il dibattito sull'impeachment. Pelosi ha accusato inoltre il presidente di aver lanciato una campagna di disprezzo e ostruzione senza precedenti dopo la scoperta dei suoi illeciti. Impeachment contro Trump, dibattito alla Camera Prima del voto in aula è previsto per oggi un dibattito di sei ore sugli articoli di impeachment, tempo che sarà equamente diviso tra i democratici ed i repubblicani. Si prevede che la votazione avverrà tra le 18.30 e le 19.30, ora di Washington. Scontato il risultato, con 232 deputati della maggioranza dem che hanno indicato il voto favorevole. L'unico che ha annunciato il voto contrario, Jefferson Van Drew, avrebbe deciso di passare ai repubblicani che invece voteranno compatti, tutti i 197, contro. Nancy Pelosi «passerà alla storia come la speaker peggiore»: lo twitta il presidente Usa Donald Trump, alimentando lo scontro con la speaker della Camera nel giorno del voto sull'impeachment. È iniziata la storica seduta alla Camera dei rappresentanti per votare la richiesta di impeachment del presidente Donald Trump, accusato di abuso di potere ed ostruzione della giustizia. Come primo passo i deputati dovranno votare sulle regole procedurali del dibattito di oggi, che prevedono una discussione di sei ore, da dividere equamente fra oratori democratici e repubblicani. Una volta approvate, inizierà il dibattito, al termine del quale si voterà sui due articoli dell'impeachment. Dato che ci sono due deputati assenti, la soglia di maggioranza per ogni votazione sarà oggi di 216 voti. Un primo tentativo repubblicano di aggiornare l'intera procedura è stato subito bocciato dalla maggioranza dei deputati. «Se consentiamo ad un presidente, qualsiasi presidente, a prescindere da chi sia, di proseguire su questa strada, diremo addio alla repubblica e buongiorno al presidente re»: lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi in un dibattito dei giorni scorsi, come si legge nella trascrizione diffusa solo oggi.

Come Donald Trump ripete e twitta da settimane, l'impeachment rischia di diventare un boomerang elettorale per i democratici. La popolarità del presidente infatti continua a salire da quando è iniziata l'inchiesta dei democratici contro di lui. È quanto attestano due sondaggi pubblicati oggi, con Gallup che dà una crescita di sei punti dallo scorso autunno ad oggi, dal 39% al 45%. Ed il sondaggio pubblicato da Cnbc indica una crescita ancora più consistente, dal 42% al 49%. E soprattutto registra come sia tracollato dal 50% al 40% il numero degli americani che disapprova l'operato del presidente.

Gallup sottolinea come questo sia il terzo aumento consecutivo della popolarità di Trump, dovuto soprattutto ad un rafforzamento delle sue posizioni tra gli elettori repubblicani. Praticamente 9 elettori repubblicani su 10, vale a dire l'89%, infatti sostiene l'operato di Trump, contro appena l'8% dei democratici ha un giudizio positivo sul presidente. I dati quindi sembrano, per il momento, avvalorare le affermazioni che da mesi fa Trump riguardo al fatto che l'inchiesta, da lui definita completamente infondata e incostituzionale, dei democratici finirà per avvantaggiarlo dal punto di vista elettorale

