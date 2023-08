Trump oggi in tribunale per l'assalto a Capitol Hill: «Biden chiese alla giustizia di accusarmi». Washington blindata

Donald Trump, cresce l'attesa. L'ex presidente degli Stati Uniti oggi, verso le 4 del pomeriggio ora locale, le 22 in Italia, si presenterà nell'aula della giudice Moxila Upadhyaya che l'ha convocato per notificargli la sua terza incriminazione, per il caso che è stato invece affidato alla giudice distrettuale Tanya Chutkan. Washington. Massime le misure di sicurezza che sono state adottate al tribunale federale di Washington, a pochi passi da Capitol Hill, dove oggi è atteso Donald Trump per l'udienza durante la quale sarà formalmente incriminato per il tentativo di rovesciare l'esito delle elezioni del 2020, culminato con l'assalto al Congresso.