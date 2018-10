Turchia, oltre 200 arresti per il trasferimento di capitali negli Usa

Martedì 2 Ottobre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 12:24

400 mandati di arresto e 200 persone fermate, è il bilancio di questa mattina in Turchia. L'accusa è di aver trasferito ingenti somme di denaro negli Usa. Trasferimento che sarebbe avvenuto poco prima del crollo della lira turca e quindi della crisi economica che sta ancora attraversando il paese di Recep Tayyip Erdoğan.Da inizio 2018 circa 400 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti verso 28 mila conti bancari intestati a iraniani residenti in America. I trasferimenti sarebbero stati eseguiti tramite agenzie bancarie, ma anche tramite versamenti sui distributori automatici.Se dovesse essere tutto vero, i responsabili potrebbero essere processati per attentato alla sicurezza finanziaria ed economica della Turchia, per violazione della normativa contro il riciclaggio e per finanziamento del terrorismo internazionale.