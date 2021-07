Incendi Turchia, 4 morti: turisti in fuga dalle spiagge del Mediterraneo. Nel Paese 98 roghi

Turchia devastata dagli incendi. Le vittime dei roghi sono finora quattro. Le cause degli incendi sono ancora incerte ma le autorità turche non escludono l'opera di piromani. Nei prossimi giorni, ad aggravare la situazione nelle zone interessate dai roghi, sono attese temperature di oltre 40 gradi.

Per il terzo giorno consecutivo, le forze di emergenze turche stanno combattendo contro gli incendi che stanno devastando le foreste di varie aree del Paese. I roghi attivi sono ancora dieci, di cui tre nella regione turistica dell'Antalya, ha riferito su Twitter il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, Bekir Pakdemirli. Dei 98 incendi che da mercoledì hanno colpito varie province turche, 88 sono sotto controllo. Gli incendi sono stati particolarmente gravi lungo la costa mediterranea, dove i forti venti hanno reso difficile l'opera dei vigili del fuoco. In molte regioni gli alberghi sono stati evacuati e i turisti tratti in salvo via mare.

I’m deeply saddened by forest fires in Turkey.

Praying for the victims and May Allah protects the people, animals and the trees.

pic.twitter.com/eOUQ0g5BLK

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 30, 2021