Turiste uccise in Marocco, l'addio dell'ex fidanzato a Louisa: «Ti porterò con me ovunque andrò»

Venerdì 21 Dicembre 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Migilaia di candele possono essere accese da una singola. E tu eri quella singola Louisa». Sono le commoventi parole dell'ex fidanzato di Louisa Vesterager Jespersen, una delle due ragazze trovate sgozzate sul Monte Atlante, in Marocco.«Non sapevo se condividere questa lettera - spiega Glen, che è stato fidanzato con Louisa per due anni - perché cliccando sul pulsante avrei confermato a me stesso che è successo davvero. Nelle ultime notti ho sperato sempre di svegliarmi e capire che era tutto un cattivo sogno. Ma questa è la mia lettera».«Cara, straordinaria Lulu - dice Glen - piena di energia, di gioia, inclusiva e premurosa. Queste erano solo alcune delle tue qualità. Poi eri anche distratta, lenta e goffa, ma era proprio questo che ti rendeva unica. Eri curiosa e tutto ti affascinava». Il ragazzo condivide anche alcune foto dei momenti felici insieme: abbracciati su un molo, a una festa, vestiti eleganti per qualche evento. Sempre sorridenti e pieni di gioia di vivere.«Non riesco nemmeno a contare quante volte abbiamo fatto trekking e mi sono voltato mentre tu eri alle mie spalle perché dovevi guardare più da vicino un bel fiore, un panorama o qualcosa di cui chiunque altro non si sarebbe curato. Vedevi la bellezza in ogni dettaglio».Una storia, quella tra Louisa e Glen, che è finita "da amici e con le lacrime perché abbiamo scoperto di non amerci più». «Il mio cuore - scrive - si spezza al pensiero che qualcuno ti abbia fatto del male, a te che vedevi sempre il meglio delle persone e tiravi fuori il meglio da chi ti circondava. Hai viaggiato per il mondo senza farti frenare dai pericoli. Hai fatto quello che volevi e sei stata forte».«Ora vivrai nei cuori di tutte le persone che hai incontrato nel viaggio della tua vita. Io ti porterò con me fno alla fine, ti porterò sulle montagne e vicino ai fiumi che non hai avuto la possibilità div edere. Anche una parte di me è morta lunedì mattina, ma questo significa che una parte di me sarà con te dovunque tu sia adesso».