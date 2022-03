Uccide la moglie davanti alle figlie di 5 e 7 anni e poi si suicida

Il crimine che ha sconvolto i residenti della Zona Nord di Natal, Brasile, è avvenuto davanti a due bambine di 5 e 7 anni. Le minori sono le figlie di Manuela Josino Miranda, 32 anni, e Maciel Ramalho, 40 anni. L'uomo ha ucciso la sua ex moglie all'interno della casa di sua madre. Dopo aver commesso il femminicidio, si è suicidato, secondo quanto riporta G1.

Il drammatico gesto è avvenuto nel complesso del Parque dos Coqueiros. Secondo uno zio delle bambine, che ha chiesto di non essere identificato, nonostante abbiano assistito al delitto ancora non sanno della morte della mamma, sono convinte che si trovi in ospedale.

Al delitto ha assistito anche la nonna delle bimbe e la madre di Manuela. Dopo il delitto, lei e le sue nipoti sono state portate a casa di alcuni parenti.

Secondo la Polizia Civile, incaricata di indagare sul caso, Manuela non ha mai denuniato l'ex relativamente a possibili minacce. Il fratello della vittima ha affermato che, sebbene la relazione era naufragata, nessuno in famiglia poteva immaginare un finale così. «Non immaginavamo che sarebbe successo qualcosa del genere. Ancora non riesco a capirlo. Non aveva accettato la fine della loro relazione, come era già successo altre volte. Quando una relazione non funziona, bisogna andare avanti, non importa quanto fa male. Bisogna continuare a vivere e non massacrare una famiglia, come è avvenuto a noi», ha dichiarato.

Alla domanda se Maciel avesse già minacciato la sua ex compagna, dalla quale si era separato da circa un mese, il fratello della vittima ha detto che solo nel giorno del femminicidio ha visto uno scambio di messaggi tra i due. In uno degli audio inviati, Maciel ha detto «Pagherai per tutto ciò che mi hai fatto».

Secondo la Polizia Militare, l'uomo è arrivato all'abitazione in moto. Dopo che il cancello è stato aperto, Maciel è andato direttamente in cucina, ha colpito la sua ex moglie alla testa e poi si è sparato.

«Ha sparato alla testa Manuela e poi si è tolto la vita. Non ha accettato la fine della relazione vissuta tra alti e bassi 12 anni», ha spiegato il soldato Rocha, della Polizia militare, che ha assistito al fatto.

Per la Polizia Militare il delitto è stato premeditato da Maciel, che prima si era recato a casa dell'ex moglie.

«Sarebbe venuto a casa la mattina, non ha trovato la vittima, ha giocato con le figlie e se ne è andato. Nel pomeriggio è tornato ed è riuscito a trovarla a casa», ha spiegato il soldato Rocha.