Ucraina, convoglio militare russo di 12 chilometri fa rotta su Kharkiv: le immagini satellitari svelano l'avanzata

Un nuovo convoglio militare russo è stato avvistato grazie alle immagini satellitari, ma stavolta la città nel mirino è Kharkiv (la seconda più grande in Ucraina), e non più Kiev. Secondo le immagini raccolte e analizzate da Maxar Technologies, relative all'8 aprile, la coda di mezzi militari sarebbe lunga 12.8 chilometri e starebbe muovendo verso Sud, attraverso la cittadina di Velkyi Burluk, nell'Ucraina orientale.

Le immagini mostrano un convoglio composto di «veicoli armati, camion con rimorchi di artiglieria e attrezzatura di supporto», spiega Maxar. Un gruppo decisamente più piccolo rispetto a quello avvistato all'inizio dell'invasione, posizionato fuori dalla capitale e lungo invece 60 km.

Come riportato in mattinata dallo stato maggiore, le truppe russe hanno cercato di sfondare le difese delle forze armate ucraine vicino a Izyum, nella regione di Kharkov, e di stabilire il controllo su Mariupol. E l'Ufficio del Presidente ha affermato che l'offensiva russa nell'Ucraina orientale era già iniziata.

