Ucraina, a Dnipro allestita una terapia intensiva neonatale in un rifugio antiaereo. Il medico: «Una cosa inimmaginabile»

A Dnipro, nella zona est dell'Ucraina, le infermiere provano ad abbozzare un sorriso, mentre cullano i neonati che dalla terapia intensiva dell'ospedale pediatrico, sono stati trasferiti nel rifugio antiaereo. È solo un'altra delle tante immagini che stanno raccontando la guerra in questi giorni. Il video, pubblicato dal "New York Times", mostra le infermiere prendersi cura dei bambini, con affetto e la paura di fargli male, tanto sono fragili. Troppo pericoloso restare nel reparto dell'ospedale. Mentre la Russia prova a sfondare a Kiev, il popolo ucraino reagisce salvando il salvabile. Così a Dnipro è stato allestito un reparto di terapia intensiva di fortuna.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022