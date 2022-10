Ucraina, i cadaveri di due civili scoperti in una fossa comune: le foto choc, torturati e ammanettati insieme

I corpi di due uomini, di età tra i 30 e i 35 anni sono stati trovati dalla polizia ucraina nel villaggio di Novoplatonivka, nella regione orientale di Kharkiv, liberato nei giorni scorsi dalle forze di Kiev: le loro mani erano legate insieme con le manette, avevano ferite da arma da fuoco alla testa, erano vestiti in abiti civili. I cadaveri sono stati scoperti in una cava di sabbia a quattro metri di profondità. Lo riferisce Unian.

I media ucraini hanno pubblicato le immagini del luogo del ritrovamento. Secondo la polizia, nel villaggio erano di stanza 250-350 uomini delle forze speciali russe. La loro rotazione avveniva periodicamente. «I dipendenti delle squadre investigative e operative hanno raccolto prove», ha detto la polizia.

Ucraina, scoperta un'altra camera delle torture: scatola piena di denti strappati

⚫️ The police discovered the bodies of two tortured men at a recreation center in the de-occupied village of Novoplatonivka (#Kharkiv Oblast). pic.twitter.com/uZVBJtu7rZ

— WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) October 5, 2022