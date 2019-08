Lunedì 5 Agosto 2019, 15:21

Un turista che si trovava nei pressi della cascata Wangi nel Parco Nazionale di Litchfield, nel nord dell'Australia è stato attaccato da un coccodrillo. Per questo motivo, le autorità australiane hanno riferito di aver temporaneamente chiuso il famoso sito turistico.https://www.facebook.com/ParksandWildlifeNT/videos/2092559497528074/La Commissione per i parchi e la fauna selvatica della regione ha confermato che il rettile ha morso un visitatore che nuotava nello stagno inferiore formato dalle cascate del Wangi.«Sfortunatamente, uno scontroso coccodrillo d'acqua dolce ha morso un uomo presso le cascate Wangi, e per precauzione lo stagno inferiore sarà chiuso fino a quando l'animale non verrà rimosso», hanno annunciato attraverso la loro pagina Facebook.