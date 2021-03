Bimba sola in casa per 6 giorni, muore. La mamma: «Ero andata a festeggiare il compleanno»

Verphy Kudi, la madre di Asiah, una bambina di 20 mesi, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo durante il processo per la morte di sua figlia, che ha abbandonato nella sua casa a Brighton, Sussex, UK, per 6 giorni per andare a festeggiare il suo compleanno, ha annunciato la polizia locale dal suo sito istituzionale.

Il fatto si è verificato nel 2019, quando Verphy Kudi è stata ripresa dalla telecamera mentre lasciava il suo appartamento il 5 dicembre, il giorno in cui compiva 18 anni. La giovane mamma è tornata a casa l'11 dello stesso mese, dopo essere stata a Londra, Coventry e Solihull.

Al ritorno, ha notato che sua figlia Asiah non si svegliava, così l'ha portata al Royal Alexandra Children's Hospital di Brighton, dove la piccola è stata dichiarata morta. Le analisi forensi hanno confermato che la minore era stata vittima dell'abbandono, poiché era morta di fame, disidratazione e aveva anche patito l'influenza.

Dopo la dichiarazione di colpevolezza della giovane mamma, il tribunale ha fissato l'udienza per il prossimo 28 maggio, nella quale annuncerà la sentenza. Nel frattempo, Kudi, che è detenuta da quando è stata incriminata nell'ottobre dello scorso anno.

La piccola era in un piano di protezione dell'infanzia e viveva con la madre in un appartamento fornito dai servizi sociali da settembre 2019.