Uomo sospettato di omicidio, torna sulla scena del crimine e uccide una bambina e un giornalista

Un giovane sospettato dell'omicidio di una donna in Florida, Stati Uniti, poche ore dopo l'omicidio è tornato sulla scena del crimine e ha ucciso una bambina di nove anni e un giornalista televisivo. Il ragazzo ha sparato anche a una donna e a un fotografo, che sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Come riporta AP, secondo lo sceriffo della contea di Orange, John Mina, una squadra del canale di notizie Spectrum News 13 si è recata intorno alle 16:00 - ora locale - a Pine Hills, a circa 9 chilometri da Orlando, per coprire il caso di una giovane donna che era stata fucilata quella stessa mattina.

Nel mentre, un uomo identificato come il diciannovenne Keith Melvin Moses è arrivato inaspettatamente sulla scena e ha sparato a un fotografo e a un giornalista di quel canale. Quindi, è entrato in una casa vicina e ha aperto il fuoco su una donna e sua figlia di nove anni. Le vittime, ferite da arma da fuoco, sono state portate in un vicino ospedale, dove hanno confermato la morte della ragazza e del giornalista. Da parte loro, la donna e il fotografo restano ricoverati in condizioni critiche.

«Abbiamo arrestato la persona sospettata di essere responsabile dell'omicidio di questa mattina, così come delle sparatorie di questo pomeriggio», ha raccontato lo sceriffo. Inoltre, ha aggiunto che Moses ha una lunga storia criminale: accuse per armi da fuoco, aggressione aggravata, aggressione con arma mortale, rapina in casa.

L'accusato non aveva alcun legame con la madre e la figlia a cui ha sparato o con i giornalisti, ha detto l'ufficiale. Tuttavia, conosceva la donna che ha ucciso.

Da parte sua, il sito Spectrum News ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: «Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega e per le altre vite perse insensatamente oggi. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e ai colleghi del nostro dipendente mentre siamo fiduciosi che l'altro nostro collega che è rimasto ferito si riprenda completamente».