Usa 2024, Melania mette il turbo a Trump e lo rilancia verso la Casa Bianca

Bugie, pornostar, tradimenti, crisi, persino presunti divorzi inventati da una stampa americana agitatissima.

La verità è che Melania e Donald Trump non soltanto stanno ancora insieme, ma addirittura rilanciano la loro immagine di coppia e, a tutti gli effetti, la “loro” ricandidatura alla Casa Bianca.

In chiave 2024, infatti, è la ex First Lady a riprendere di colpo la parola e a fare un enorme passo in avanti al fianco del marito.

«Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha tutto il mio supporto», ha dichiarato ostentando piena sicurezza in occasione delle celebrazioni per il quinto anniversario della sua creatura benefica “Be Best”.

«Entrambi non vediamo l’ora di restituire una speranza all’America», ha aggiunto rimarcandone lo stato di agonia che i coniugi Trump imputano senza mezzi termini direttamente a Biden.

Dal suo progetto filantropico, pensato per la salute e per il benessere dei giovanissimi, a un autentico comizio politico in quel di Mar-a-Lago:

«Durante il suo primo mandato», sottolinea come a volerne già immaginare un secondo, «mio marito ha ottenuto dei successi straordinari, ed è evidente che possa guidarci ancora verso la grandezza e verso la prosperità che il nostro Paese merita».

“Make America Great Again”, insomma.

Ad ascoltare i Trump, non solo Donald ma anche Melania, non è cambiato nulla.

Siamo di nuovo nel 2016, siamo di nuovo nel 2020.

Un attimo, e saremo nel 2024.

Con la candidatura repubblicana che, quasi incredibilmente, sembra già cosa fatta.