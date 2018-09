Choc negli Usa, trova un enorme rettile di 45 kg nel giardino di casa

Sabato 1 Settembre 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Davie, in Florida, un immenso rettile di circa 45 kg vaga da alcuni giorni nel giardino della famiglia Lieberman e neanche la squadra di soccorso composta da professionisti è in grado di catturarlo, secondo quanto riportato dal The Daily Beast.Zachary Lieberman ha raccontato che la moglie è stata la prima a notare la presenza del rettile che si aggirava intorno alla piscina. La stessa donna ha registrato la scena con il cellulare e ha allertato le autorità per chiedere aiuto.Il personale specializzato della Florida Fish and Wildlife Conservation ha tentato invano di catturralo. Gli esperti avvertono che questo rettile che proviene dal sud est dell'Asia è aggressivo e morde in special modo i bambini.