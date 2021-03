Vacanze estive, le 130 mete raggiungibili grazie al vaccino: il piano della Gran Bretagna

Avanti nella somminastrizione del vaccino e già sulla strada della riapertura graduale, la Gran Bretagna inizia a pianificare una regolamentazione delle vacanze estive per i suoi cittadini. I viaggi durante la stagione estiva dovrebbero essere consentiti da qui in più di 130 paesi, grazie al successo della campagna di immunizzazione e attraverso l'uso sistematico di test per la rilevazione del virus. Ad affermarlo è una ricerca presentata ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati