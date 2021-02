Vaccini, positivo 9 giorni dopo la seconda dose di Pfizer: il politico Stephen Lynch in quarantena

Il rappresentante democratico Stephen Lynch è risultato positivo al Covid-19 dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer. Lo riporatno i media americani, tra cui la CNN. Il 65enne membro del Congresso - del Massachusetts - è risultato «positivo al virus venerdì pomeriggio», ha detto la sua portavoce. Lynch ha partecipato all'insediamento del presidente Joe Biden mercoledì scorso. L'ufficio di Lynch ha confermato che l'uomo ha ricevuto la seconda dose prima dell'inaugurazione il 20 gennaio, esattamente 9 giorni prima dunque che il test risultasse positivo.

Covid-19 vaccines prevent illness, but don't necessarily prevent infection. If someone tests positive and doesn't get sick, the vaccine worked as intended. Democratic Rep. Stephen Lynch of Massachusetts, remains asymptomatic, according to his spokeswoman. https://t.co/9ZIJJ6ojfl

— CNN (@CNN) January 30, 2021