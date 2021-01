Vaccini, guasto a un congelatore: volontari in fila la notte (anche in pigiama) per non mandare le dosi sprecate

Un guasto al congelatore a Washington ha spinto le cliniche dell'Università di Seattle e dell'Università di Washington a vaccinare migliaia di persone - di corsa - durante la notte. Il sistema sanitario svedese ha twittato giovedì sera tardi, facendo sapere che aveva 588 appuntamenti per il vaccino Moderna disponibili dalle 23:00 fino alle 2 del mattino. Un congelatore che conservava 1.650 dosi infatti si era rotto, con il timore che le dosi sarebbero andate sprecate. Tutti gli appuntamenti sono stati presi poco dopo la pubblicazione del tweet.

