Tenta la fuga dalla polizia e si nasconde in un congelatore: morto 35enne. L'elettrodomestico si apriva solo dall'esterno

Prima la fuga, poi la ricerca disperata di un posto in cui nascondersi e infine la tragica morte. Il corpo senza vita del 35enne Lee Buschman, di Brandon, è stato ritrovato lo scorso 26 giugno all’interno di un frigorifero. Il cadavere, però, non era congelato: l'elettrodomestico era spento.



Cosa è successo

L’uomo, in fuga dalle autorità, si sarebbe nascosto nel frigorifero per non farsi trovare dagli agenti. La vittima non era però a conoscenza di un dettaglio essenziale: alcuni tipi di congelatori, tra cui quello dove la vittima siera nascosta, possono essere aperti solo dall’esterno.

Inutili tentativi da parte dell'uomo di sfondare lo sportello.

Morte simulata per organizzare e presentarsi al suo finto funerale: «Volevo vedere chi sarebbe venuto»

L’autopsia condotta dal medico legale non ha rivelato segni di traumi o lesioni sul suo corpo, mentre un rapporto tossicologico è previsto tra qualche settimana.

La polizia ha dichiarato che sulla testa del 35enne pendeva un mandato di cattura, sebbene non venga specificato per quale tipo di reato.

Minnesota man Brandon Lee Buschman found dead in freezer hid inside to evade authorities: policehttps://t.co/tWJPfAG4eH — usa jaun news (@UsaJaun) July 10, 2023

La casa dove è stato scoperto il suo cadavere risulta invece disabitata da febbraio 2023.