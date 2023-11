Perde l'aereo, si lancia sulla pista e cerca si salire al volo: «Fermatevi, non posso restare a terra». L'ultima follia

Follia in pista: una viaggiatrice ha deciso di correre sulla pista dell'aeroporto nel tentativo (folle) di evitare che un aereo la lasciasse a terra, come si vede in un video che causa facepalms online. «Una signora che aveva perso il volo pensava chiaramente di poterlo ancora prendere al volo», ha scritto il testimone oculare Simon Hales in un post su Facebook descrivendo l'accaduto - mercoledì 1 novembre all'aeroporto di Canberra - , secondo quanto riportato da 9News. Secondo Hales, la donna aveva superato i controlli di sicurezza ed era «scesa sull'asfalto» per cercare di fermare un volo QantasLink in partenza per Adelaide. Nel filmato, si vede la donna sulla pista mentre tenta di fermare il pilota come se stesse «fermando un taxi».

Prova a prendere l'aereo al volo, la storia

Molti i presenti rimasti scioccati. «Stava cercando di urlare al pilota, cercando di attirare la sua attenzione e saltare dentro. "Non posso restare a terra", diceva.

Woman who missed flight runs onto tarmac to catch plane in dramatic footage https://t.co/9eDhRmCsVA pic.twitter.com/qXUV1V0syB — New York Post (@nypost) November 2, 2023

A causa della sconsiderata “passeggiata sulla pista” della donna, tutti i voli hanno subìto un ritardo di 10 minuti, ma da allora le operazioni sono tornate alla normalità.